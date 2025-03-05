ضبط 48 ألف لتر لبن وزيت دون تسعيرة بمخزن غير مرخص في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 48 ألف لتر لبن حليب وزيت طعام خليط غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5038 جنح بلبيس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.