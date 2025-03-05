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شركة مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات.. تعرف على المناطق والمواعيد

01:38 م الأربعاء 05 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شركة مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات
  • عرض 6 صورة
    شركة مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات
  • عرض 6 صورة
    شركة مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات
  • عرض 6 صورة
    شركة مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات
  • عرض 6 صورة
    شركة مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات
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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر مارس 2025 وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدوري.

وأكد رئيس الشركة على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما نوهت بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل لابد من تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقًا للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

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شركة مياه المنوفية الشبكات المنوفية رشدي السيد عمر
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