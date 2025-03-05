استغرق تنفيذها عاما ونصف.. افتتاح جدارية "تميمة الحضارات" في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جدارية "تميمة الحضارات" التي نفذها طلاب الكلية على سور المبنى الرئيسي لكلية الفنون الجميلة، كمشروع تخرج للدفعة 62.

شهد الافتتاح كل من الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور هشام سعودي، عميد الكلية الأسبق ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز للجدارية التي تتضمن تصاميم رائعة تعبر عن مختلف الحضارات، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم الدعم بكل صوره لتحفيز الإبداع والابتكار وتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم وأفكارهم الإبداعية وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى التاريخ العريق والسمعة الدولية التي تتمتع بها كلية الفنون الجميلة بالجامعة وريادة خريجي الكلية في خدمة الوطن في شتى المجالات والمساهمة في المشروعات القومية مثل تنفيذ أعمال النحت والترميم بحدائق أنطونيادس.

ووجه قنصوه، بضرورة الاستغلال الأمثل لمشاريع التخرج وتوظيفها لتجميل كليات الجامعة والمجتمع المحيط بالتعاون مع المجتمع المدني، منوهًا إلى إمكانية تقديم الطلاب أفكارهم الإبداعية لوادي التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية لتحصل على التمويل اللازم وتحويلها إلى شركات ناشئة بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى رجب، المدرس المتفرغ بالكلية والمشرف على تنفيذ الجدارية، أن الجدارية تتكون من 12 لوحة فنية نفذها 12 طالبًا، وتمتد على مساحة 60 م2.

وأشارت إلى أن تنفيذ الجدارية استغرق عامًا ونصف من العمل الدؤوب والمستمر باستخدام خامات طبيعية مثل الحجر والرخام والجرانيت والفسيفساء، وجرى تركيبها على سور كلية الفنون الجميلة بمظلوم في الإسكندرية.

وأضافت أن المشروع استند على مادة تاريخ الفن واستلهمت فكرته الجماعية من الحضارات العظيمة التي تركت بصماتها على العالم، منوهة أن المشروع يجمع جوهر بعضٍ من أكثر الحضارات تأثيرًا في التاريخ، بدءًا من العصر الحجري، والحضارة المصرية القديمة، وحضارتي المايا والأزتيك، والحضارة اليونانية-الرومانية، والقبطية، والإسلامية.

شهد الافتتاح تكريم الطلاب المنفذين للجدارية وتسليمهم شهادات التقدير وهم كل من إسراء محمد، أسمة أبو الحسن، بسمة عصام، أية خفاجة، روان أشرف، روان وائل، سيمون معوض، تسنيم الكردي، مريم حسين، منة عصفور، عبد الرحمن سعيد، ناردين نعيم.