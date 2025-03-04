جنوب سيناء تروج لمعالمها السياحية في بورصة برلين الدولية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شارك اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في افتتاح فعاليات معرض السياحة الدولي "Messe Berlin" (ITB) في برلين، أحد أبرز الفعاليات السياحية العالمية، بحضور نخبة من صناع القرار في القطاع.

وأكد المحافظ أن مشاركة جنوب سيناء تهدف إلى الترويج لمقاصدها السياحية، مثل شرم الشيخ، دهب، طابا، نويبع، ورأس سدر، إلى جانب المواقع الدينية والتاريخية مثل سانت كاترين ومشروع "التجلي الأعظم".

وأوضح أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة للمحافظة، بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة البيئية والثقافية والدينية، ويجذب المزيد من السياح والمستثمرين، في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع السياحي.

ويستمر المعرض حتى 6 مارس، حيث تتزين واجهاته بشعارات ترويجية للمقاصد السياحية المصرية، بينما تشارك وزارة السياحة بجناح ضخم تحت شعار "مصر.. تنوع سياحي لا مثيل له".