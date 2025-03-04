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صائمًا في محراب العمل.. وفاة معلم أثناء الشرح داخل الفصل في المنيا

11:27 م الثلاثاء 04 مارس 2025

المعلم أحمد رجب

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المنيا - جمال محمد:

توفي أحمد رجب، معلم لغة إنجليزية (58 عامًا)، اليوم الثلاثاء، أثناء شرحه للطالبات داخل فصل بمدرسة 25 يناير الإعدادية بنات بمدينة المنيا، حيث سقط مغشيًا عليه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة وهو صائم وفي محراب عمله.

هرعت الطالبات إلى خارج الفصل للاستغاثة بالمعلمين، وسارع زملاؤه بطلب سيارة الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة إثر توقف عضلة القلب قبل وصوله إلى المستشفى.

وسادت حالة من الحزن بين المعلمين والطالبات، خاصة أن الفقيد كان معروفًا بحبه لعمله ومساعدته للجميع.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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