في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يأمر بتحرير محاضر وإغلاق محال بسوق المنشية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

أمر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مباحث التموين وحي الجمرك بتحرير محاضر فورية لعدد من المحال المخالفة وإغلاق وتشميع محلين آخرين بسوق المنشية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ داخل سوق المنشية بحي الجمرك، اليوم الثلاثاء، لمتابعة توافر السلع وجودتها، والتأكد من مدى التزام البائعين بالأسعار المقررة للسلع وعدم وجود ممارسات احتكارية.

يأتي قرار المحافظ بشأن محال سوق المنشية في الإسكندرية بسبب عدم التزامها بالإعلان عن قائمة الأسعار، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات والشروط البيئية والصحية.

وشدد خالد، على اتخاذ جميع العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات، منوهًا إجرائه جولات مفاجئة بجميع الأسواق بأحياء الإسكندرية للتأكد بنفسه من أسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين من رواد السوق، مكلفا رئيس الحي والجهات المعنية بالتعامل مع تلك الشكاوى والمتابعة الدورية لضبط الأسعار بالسوق ومنع أي ممارسات احتكارية.