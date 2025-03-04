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مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم ميكروباص وشاحنة بطريق السويس - القاهرة

09:45 م الثلاثاء 04 مارس 2025

السيارة الميكروباص تهمشت في الحادث

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السويس - حسام الدين أحمد:

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأُصيب 12 آخرون في حادث تصادم بين ميكروباص وشاحنة، مساء الثلاثاء، بمنطقة عجرود على طريق السويس - القاهرة.

تلقت غرفة إسعاف السويس بلاغًا عن الحادث، فتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي، وتحويل جثامين الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وأظهرت المعاينة الأولية أن التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، حيث كان الميكروباص يقل 14 راكبًا، ما أسفر عن وفاة أربعة ركاب وإصابة 12 آخرين، بينهم 9 من ركاب الميكروباص و3 من مستقلي الشاحنة.

ورفعت إدارة مجمع السويس الطبي درجة الاستعداد لاستقبال المصابين، مع استدعاء الفرق الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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تصادم ميكروباص وشاحنة طريق السويس القاهرة مصرع 4 وإصابة 12
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