رعب في أرض الحافي.. ملثمون يطلقون النار على منزل بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين، وبحوزتهم أسلحة نارية، ويطلقون النار على أحد المنازل في منطقة "أرض الحافي" بشبرا الخيمة.

وأظهر مقطع الفيديو، أكثر من 5 أشخاص "ملثمين"، وفي أياديهم أسلحة نارية، ويطلقون النيران على أحد المنازل في المنطقة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فزع الأهالي، وتعمل الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، على فحص الفيديو المنشور، لضبط المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.