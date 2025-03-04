"مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" مبادرة بالبحيرة لتدريب السيدات على الطهي

البحيره - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، مشروع "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"، والذي يُنظم للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

يهدف المشروع إلى تدريب السيدات على الطهي الاحترافي وطبخ كميات كبيرة من الوجبات اليومية، حيث يجرى تدريب 10 سيدات يوميًا لطهو 230 وجبة ساخنة تقدم كإفطار للصائمين، وتتغير المتدربات يوميًا لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السيدات، ليصل العدد الإجمالي إلى 300 سيدة خلال شهر رمضان، بإجمالي 7000 وجبة موزعة على جميع مراكز المحافظة.

ويتضمن التدريب أسس التخطيط الغذائي، وإعداد وتجهيز الأطعمة للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى حساب الكميات الاقتصادية للمكونات، والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء، إلى جانب التخطيط والإدارة الفعالة للقوى العاملة داخل المطبخ.

وأشادت عازر بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات لدعم هذا المشروع التنموي، حيث ساهمت الغرفة التجارية بتوفير المكان لتنفيذ المبادرة، فيما تكفل المجلس القومي للمرأة بتوفير جميع الخامات اللازمة لإعداد الوجبات، مما يعكس تكاتف الجهود لخدمة المجتمع.

وأكدت محافظ البحيرة أن المشروع لا يقتصر فقط على توفير وجبات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا، بل يمثل نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للسيدات، بما يمثل لهم قيمة مضافة وينعكس إيجابيا على تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة.

وأشارت إلى أنه يجرى توزيع وجبات الإفطار بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث وزعت بالأمس بقريتين بمركز إيتاي البارود، ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة"، وستوزع اليوم وغداً بمركز كوم حمادة على أن يتم تغطية جميع المراكز ال15 خلال شهر رمضان المعظم.

يذكر أن المبادرة ينفذها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة والغرفة التجارية بالبحيرة.