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حارس منتخب مصر السابق يقتحم النيران لينقذ منطقة كاملة من كارثة

01:33 م الثلاثاء 04 مارس 2025

حكاية حارس المنتخب السابق الذي أنقذ حيًا بالمحلة م

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الغربية ـ مروة شاهين:

بينما كانت رائحة الطعام الشهي تملأ أزقة المحلة الكبرى، استعدادًا لوجبة الإفطار، تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من مخزن للمواد الغذائية في منطقة دوران محب، لتنذر بكارثة وشيكة، وتتحول ليلة رمضانية هادئة إلى مشهد من الرعب والفزع في لحظات قليلة.

لم يكن أحد يتخيل أن هذه الليلة ستشهد عملًا بطوليًا يسطره مدرب ناشئين في نادي غزل المحلة، ليتحول من مدرب كرة قدم إلى بطل أنقذ حيًا بأكمله من حريق هائل.

كانت الشوارع شبه خالية، فالجميع في منازلهم يستعدون للإفطار، حين مر الكابتن عاطف خضر، مدرب الناشئين في نادي غزل المحلة وحارس منتخب مصر السابق، بسيارته، رأى الدخان والنيران، ولم يتردد لحظة، أوقف سيارته وانطلق نحو المخزن المشتعل، بينما كان الأهالي يشاهدون الموقف في ذهول.

بطل الواقعة الكابتن عاطف خضر قال لمصراوي ، إنه تفاجأ وقت مروره بخروج نيران من مخزن مواد غذائية بالمنطقة وانشغال الأهالي وقتها بتناول الإفطار، مضيفا: "كان لازم أدخل وأحاول أسيطر على الحريق قبل امتداده خارج المخزن وخاصة أنها منطقة سكنية والأهالي مشغولين في إفطار رمضان".

واستكمل: "كان تفكيري وقتها السيطرة على النيران ومحدش يتأذى، خاصة أني فقدت نجلي جابر منذ عامين في جريمة قتل، وكان ذلك دافع وراء تصرفي، وأهب أي ثواب أو عمل خير لروحه".

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن الحريق التهم جميع محتويات المخزن من بضائع.

وتبين من المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائى وأتت النيران على محتويات المخزن بالكامل، دون وجود إصابات أو خسائر بالأرواح.

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المحلة الكبرى دوران محب نادي غزل المحلة حريق هائل
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