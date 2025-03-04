محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الشريف بمركز ببا

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحدة طب الأسرة بقرية الشريف التابعة لإدارة ببا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمة داخل الوحدة التي جرى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".



واطمأن المحافظ على سير العمل بالوحدة وانتظام تقديم الخدمة بالوحدة، وتواجد الأطقم الطبية والفنية، متفقدا الأقسام والعيادات المختلفة، وشملت :الإستقبال، و عيادة طب الأسرة، والأسنان، والتطعيمات ومتابعة أطفال، ومتابعة الحوامل، والصيدلية، وتنظيم الأسرة، وغيرها من أقسام ومكونات الوحدة.

كما تابع غرفة الأنظمة ومراقبة الكاميرات، موجها بالمراجعة الدورية لمنظومة واشتراطات الأمن والسلامة بالوحدة، ووجه بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل مُستدام، وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة، لتعزيز مستوى الخدمات والمرافق، وتطوير مستوى معيشة المواطنين بتلك القرى خاصة في قطاع حيوي وخدمي مثل الصحة.



وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين داخل الوحدة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة واقتراحاتهم ومطالبهم بشأن تعزيز مستوى ومنظومة الخدمات بها، واستدامة تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.