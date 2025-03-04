حملات أمنية بالإسماعيلية لملاحقة تجار الألعاب النارية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية حملات مكثفة لملاحقة تجار ومروجي الألعاب النارية، إلى جانب ضبط الدراجات البخارية غير المرخصة والتي تسير بدون لوحات معدنية، في إطار جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية الخطرة، بالإضافة إلى ضبط عدد من الدراجات البخارية المخالفة، والتي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم أو تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، أصدر اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، توجيهاته بتكثيف الحملات الأمنية على المحلات التي تروج لبيع الألعاب النارية، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المواطنين. كما أمر بتشكيل فرق من البحث الجنائي لملاحقة وضبط الدراجات النارية التي تسير بدون لوحات معدنية، لما تمثله من خطورة أمنية وإمكانية استخدامها في أعمال غير قانونية.

وشدد اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية على استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لكل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين. كما حذر من خطورة الألعاب النارية وإمكانية تسببها في إصابات وحوادث، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة الدراجات البخارية لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعا مدير أمن الإسماعيلية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المعنية والمجتمع.