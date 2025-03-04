أمانة مسعفين بني سويف.. أعادوا 300 ألف جنيه لأسرة شاب توفي في حادث



بني سويف-حمدي سليمان:

ضرب طاقم إسعاف إحدى الحوادث في بني سويف، أروع الأمثلة في الصفات الحميدة، وحفظ الأمانة، بعد عثورهم على مبلغ مالي 306 ألف جنيه، بجوار جثة شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف، وقاموا بتسليمها لذويه.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي، فجرى التوجيه بانتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت 3 سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، قيادة حفني جمال، وأشرف محمد، وسالم علي، يستقلها 3 مسعفين وهما: علي محمد حسن، وناصر سيد، ومحمد عيد.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "علي .م.م"، مقيم محافظة أسيوط، وعثر بحوزته على مبلغ مالي 306 ألف و 980 جنيها، وبعض المتعلقات الشخصية للمتوفي.

وعلى الفور جرى تسليم المبلغ والمتعلقات لذويه بمحضر تسليم أمانات، وهو ما لاقى استحسان أهالي المحافظة الذين أثنوا على أمانتهم.