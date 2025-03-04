مصرع زوجين وإصابة ابنتهما في حادث تصادم بالشرقية



الشرقية -ياسمين عزت

لقي زوجان مصرعهما، بينما أصيبت نجلتهما في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع سيارة نقل ثقيل أمام المظلات، اتجاه السلام بنطاق دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بمصرع زوجين، وإصابة ابنتهما في حادث تصادم سيارتين سوزوكي وأخرى نقل.

تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

وتم التحفظ على الجثامين في مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تقديم الرعاية الطبية لابنتهما.