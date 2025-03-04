مصرع مواطن في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

لقي مواطن مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر إصابته في حادث تصادم موتوسكلين بطريق عزبة الأمين بقرية صفط نطاق دائرة مركز ديرب نجم.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بمصرع مواطن في حادث تصادم بين موتوسيكلين بمركز ديرب نجم.

على انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع "إسلام. م. ع"، 31 عاما، مقيم بقرية صفط دائرة مركز ديرب نجم، بسبب تصادم موتوسيكلين بطريق عزبة الأمين وجرى التحفظ عليها بالمشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التي صرحت بالدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.