برنامج الأغذية العالمي يغلق مكتبه في جنوب إفريقيا بعد تخفيضات إدارة ترامب

(أ ب)

قال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الاثنين، إن البرنامج سيغلق مكتبه في جنوب أفريقيا بعد التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات.

وقال فيري في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أطلقت خطة متعددة السنوات لتبسيط هيكلها في عام 2023، ولكن نظرا لأن "توقعات تمويل المانحين أصبحت أكثر تقييدا، فقد اضطررنا إلى تسريع هذه الجهود".

وأضاف فيري إن البرنامج سيدمج عملياته في جنوب وشرق أفريقيا في مكتب إقليمي واحد في نيروبي بكينيا، وسيتم إغلاق مكتب جنوب أفريقيا في جوهانسبرج.

وقال فيري إن برامج الغذاء ستستمر.

وكتب قائلا: "إن التزامنا بخدمة المجتمعات المستحقة للرعاية قوي كما كان دائما، ولا يزال البرنامج ملتزما بضمان أن تكون عملياتنا فعالة ومؤثرة قدر الإمكان لتلبية احتياجات من يواجهون الجوع".

ولم يذكر البرنامج مقدار التمويل الذي خسره من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكنه تلقى 4ر4 مليار دولار من المساعدات من الولايات المتحدة العام الماضي أي نحو نصف إجمالي ميزانيته السنوية وأكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي قدمته ثاني أكبر مانح وهي ألمانيا.

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنها ستنهي 90٪ من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنها لم تعزز المصالح الوطنية الأمريكية، مما أوقف 60 مليار دولار من الإنفاق على المشاريع الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وسوف يفاقم قرار تعليق المساعدات الأمريكية الأزمات الاقتصادية في الكثير من الدول بما في دول عربية، ويهدد استدامة مشاريع تنموية حيوية في مجالات الصحة والتعليم، مما يضع هذه الدول في مواجهة تحديات مالية واجتماعية ويهدد حياة ملايين الأشخاص.