إعلان

برنامج الأغذية العالمي يغلق مكتبه في جنوب إفريقيا بعد تخفيضات إدارة ترامب

12:29 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

تومسون فيرى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

قال تومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة الاثنين، إن البرنامج سيغلق مكتبه في جنوب أفريقيا بعد التخفيضات التي أجرتها إدارة ترامب على المساعدات.

وقال فيري في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة أطلقت خطة متعددة السنوات لتبسيط هيكلها في عام 2023، ولكن نظرا لأن "توقعات تمويل المانحين أصبحت أكثر تقييدا، فقد اضطررنا إلى تسريع هذه الجهود".

وأضاف فيري إن البرنامج سيدمج عملياته في جنوب وشرق أفريقيا في مكتب إقليمي واحد في نيروبي بكينيا، وسيتم إغلاق مكتب جنوب أفريقيا في جوهانسبرج.

وقال فيري إن برامج الغذاء ستستمر.

وكتب قائلا: "إن التزامنا بخدمة المجتمعات المستحقة للرعاية قوي كما كان دائما، ولا يزال البرنامج ملتزما بضمان أن تكون عملياتنا فعالة ومؤثرة قدر الإمكان لتلبية احتياجات من يواجهون الجوع".

ولم يذكر البرنامج مقدار التمويل الذي خسره من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكنه تلقى 4ر4 مليار دولار من المساعدات من الولايات المتحدة العام الماضي أي نحو نصف إجمالي ميزانيته السنوية وأكثر من أربعة أضعاف المبلغ الذي قدمته ثاني أكبر مانح وهي ألمانيا.

وأعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنها ستنهي 90٪ من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنها لم تعزز المصالح الوطنية الأمريكية، مما أوقف 60 مليار دولار من الإنفاق على المشاريع الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وسوف يفاقم قرار تعليق المساعدات الأمريكية الأزمات الاقتصادية في الكثير من الدول بما في دول عربية، ويهدد استدامة مشاريع تنموية حيوية في مجالات الصحة والتعليم، مما يضع هذه الدول في مواجهة تحديات مالية واجتماعية ويهدد حياة ملايين الأشخاص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تومسون فيري برنامج الأغذية العالمي جنوب أفريقيا تخفيضات إدارة ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟