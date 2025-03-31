لجان الإشراف بالصحة تتابع انتظام العمل بوحدات الرعاية الأولية خلال عيد الفطر

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أنه في إطار استكمال تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ووفقًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف لجان المرور على منافذ تقديم الخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأولية، تم تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، نفذت لجان الإشراف، برئاسة الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية، جولات تفقدية شملت مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز الوقاية من مرض السعار خلال أول أيام العيد، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة سمر علاء، مسؤولة مكاتب الصحة، والدكتورة مارينا فليمون، مسؤولة مراكز الوقاية من مرض السعار.

وخلال المرور الميداني، تابعت اللجان انتظام سير العمل في تلك المنشآت، وتأكدت من توافر الخدمات الوقائية، والتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتجيات. كما تم فحص كشوف تسجيل المواليد والوفيات، ومتابعة تنفيذ تطعيمات الأطفال حديثي الولادة، والتي تشمل جرعتي الالتهاب الكبدي وشلل الأطفال، إضافةً إلى التأكد من توافر الطعوم والأمصال اللازمة بمراكز الوقاية من مرض السعار، لضمان تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال إجازة العيد.