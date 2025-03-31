تسمم 9 أشخاص بوجبة كشري في الفيوم.. والقبض على صاحب المطعم

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب 9 أشخاص من ثلاث أسر في مدينة الفيوم بتسمم غذائي، مساء الإثنين، بعد تناولهم وجبة كشري في أحد المطاعم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا بإصابة عدد من المواطنين بحالة تسمم غذائي، وتبين من التحريات أن المصابين تناولوا وجباتهم في مطعم شهير بوسط المدينة، قبل أن تظهر عليهم أعراض الإسهال والتلبك المعوي فور عودتهم إلى منازلهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المطعم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.