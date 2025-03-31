8 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل بشجرة في الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب ثمانية أشخاص في أول أيام عيد الفطر إثر اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب بشجرة أمام عزبة السبعين على الطريق بين ميت غمر والسنبلاوين، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم أمام عزبة السبعين بدائرة مركز السنبلاوين، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفاوتة، بينهم كسور، ارتجاج وكدمات متفرقة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين برفقة سيارات الإسعاف، حيث تم نقل المصابين للمستشفى، وهم: محمد فتحي الشحات (20 عامًا) باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعلي السيد علي إبراهيم (12 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة محمد إبراهيم محمد (42 عامًا) باشتباه كسر بالحوض، والسيد رفعت الديستي (45 عامًا) بكسر بالحوض، وابتسام محمد مصطفى (55 عامًا) بكسر بالفقرات وكسر بالضلوع، وصبحي رضا السيد (22 عامًا) بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة، ومحمد طلعت عبد الوهاب (30 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى، وهويدا محمد عبد العزيز (22 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.