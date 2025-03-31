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محافظ السويس يتابع عمل المخابز خلال إجازة العيد (صور)

06:54 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يتابع مراحل اعداد رغيف الخبز للوقوف على الوزن
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يتابع انتاج الخبز
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يصافح العاملين في المخابز
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يتابع عمل المخابز في العيد
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يتابع مراحل اعداد رغيف الخبز للوقوف على الوزن[1]
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السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، عددًا من المخابز في أول أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر الحصص المقررة للمواطنين وصرفها بالكامل.

شملت الجولة زيارة مخبز عباد الرحمن بشارع أحمد عرابي في حي الأربعين، حيث تأكد المحافظ من استمرارية العمل بالمخابز التي تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة العيد تحت إشراف مديرية التموين.

كما تابع المحافظ سير العمل في مخبز التوفيق بمدينة التوفيق ضمن نطاق حي عتاقة، مشددًا على ضرورة متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بالوزن المحدد.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أحمد علي، مدير التموين، ومحمد عبد الله، رئيس حي عتاقة.

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طارق الشاذلي محافظ السويس عيد الفطر المبارك المخابز حي الأربعين
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