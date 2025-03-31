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محافظ السويس يتفقد المراكز التكنولوجية والمواقف خلال إجازة العيد (صور)

06:49 م الإثنين 31 مارس 2025
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    توزيع الحلوى على الاطفال
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    محافظ السويس يتفقد مركز الخدمات التكنولوجية بحي الاربعين
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    محافظ السويس يتفقد موقف السيارات
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    محافظ السويس يتأكد من تطبيق التعريفة المعتمدة
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السويس - حسام الدين أحمد:

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية التي تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر، وذلك لضمان انتظام العمل والتزام الموظفين بجداول الحضور.

استهل المحافظ جولته بزيارة ديوان حي الأربعين، حيث تابع المركز التكنولوجي بالحي وتأكد من استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

كما تفقد المركز التكنولوجي بحي عتاقة، مشددًا على أهمية حسن معاملة المواطنين والاستجابة السريعة للطلبات المشروعة وفق الإطار القانوني.

وفي قطاع النقل، زار المحافظ موقف سيارات الخطوط الداخلية بحي الأربعين، حيث تابع التزام السائقين بالتعريفة المحددة وخطوط السير، وكلف لجنة الإشراف على المواقف بالتأكيد على الالتزام بهذه الضوابط.

وخلال الجولة، قدم المحافظ التهنئة لرجال الشرطة تقديرًا لجهودهم في تأمين الميادين والشوارع، كما وزع الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال احتفالًا بعيد الفطر.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، إلى جانب قيادات الأحياء والمواقف.

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جولة محافظ السويس طارق حامد الشاذلي عيد الفطر
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