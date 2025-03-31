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محافظ السويس يتابع عمل المراكز الطبية في العيد (صور)

05:52 م الإثنين 31 مارس 2025
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    محافظ السويس يتابع سير العمل
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    محافظ السويس يتفقد المراكز الطبية للأطمئنان على سير العمل
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    مركز طبي الاربعين
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    محافظ السويس يتفقد مركز طبي التوفيق
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السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بعض المراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالسويس للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والتعامل مع المنتفعين خلال عيد الفطر المبارك.

رافق المحافظ الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والدكتور أحمد شفيق، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، وشملت جولة المحافظ مركز طب أسرة الأربعين ومركز طب أسرة التوفيق، حيث أطلع المحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستمع إلى شرح حول جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، لضمان جاهزية المنشآت وتوفير أفضل رعاية صحية خلال هذه المناسبة.

وقال اللواء الشاذلي إن الزيارات الميدانية للمنشأت الصحية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية لتقديم رعاية متكاملة، بما يحقق رضاء المنتفعين وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي.

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طارق الشاذلي محافظ السويس عيد الفطر المبارك
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