مصرع مجند وإصابة 3 أفراد شرطة في تصادم أتوبيس بسيارتين على طريق الجلالة

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي مجند مصرعه وأصيب 3 أفراد شرطة في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارتين شرطة على طريق الجلالة - الزعفرانة أمام جبل عليان، حيث نُقل المصابون إلى مجمع السويس الطبي، فيما أُودع جثمان المجند ثلاجة حفظ الموتى.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالسويس قد تلقت بلاغًا بالحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، ثلاث سيارات إسعاف من نقاط الارتكاز على طريقي الجلالة والسخنة إلى موقع التصادم، لتقديم الرعاية الطبية ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الأتوبيس، الذي يحمل لوحات معدنية رقم "أ ن د 7545"، اصطدم بسيارتين شرطة أثناء توقفهما ضمن قوة تأمين طريق الجلالة، وذلك أمام جبل عليان بعد جامعة الجلالة، في الاتجاه المؤدي إلى نفق أبو الدرج.

أسفر الحادث عن وفاة مجند شرطة على الفور، بينما أصيب 3 أفراد شرطة بإصابات متباينة، حيث نُقلوا إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

باشرت نيابة السويس وعتاقة التحقيق، وأمرت بدفن جثمان المجند عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم، فيما تم التحفظ على سائق الأتوبيس لحين استجوابه، حيث نجا من الحادث دون إصابات.