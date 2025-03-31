تشييع جنازة سكرتير عام الدقهلية في مسقط رأسه بالمنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

شيع أهالي قرية تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، منذ قليل، جثمان اللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية، والذي توفي اليوم الاثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء صلاة عيد الفطر المبارك.

وجرى نقل المتوفى إلى مسقط رأسه منذ قليل في المنيا، وتأدية صلاة الجنازة عليه بحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والعديد من القيادات التنفيذية، والمئات من أهالي القرية.

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، علق على وفاة اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال سماع خطبة عيد الفطر وأداء الصلاة بمسجد النصر في المنصورة.

وأعلن المحافظ في بيان صحفي، أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

وأضاف مرزوق، أن الدقهلية فقدت اليوم قيادة إدارية وميدانية متميزة، قدمت الكثير من أجل خدمة المواطنين، وعملت بإخلاص وتفانٍ من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الفقيد سيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء المحافظة، لما تركه من بصمات واضحة في تطوير العمل التنفيذي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة،

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