محافظ جنوب سيناء يوزع العيديات على الأطفال في الشوارع -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قام الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجولة فى شوارع مدينة طور سيناء، وقدم التهنئة المواطنين بعيد الفطر المبارك. وعبر عن تمنياته لهم بالسعادة والرخاء، مؤكداً على أهمية تعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع.

كما قام المحافظ بتوزيع العيديات على الأطفال، في لفتة إنسانية تهدف إلى نشر البهجة والفرحة بين الصغار، وتأكيد روح الاحتفال بالعيد.

وأشاد المواطنون بهذه اللفتة الكريمة من المحافظ، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز روح الفرح وتوطيد العلاقة بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والمواطنين.