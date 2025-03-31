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إصابة عائلة مكونة من 5 أفراد بتسمم غذائي في بني سويف

03:35 م الإثنين 31 مارس 2025

إصابة عائلة مكونة من 5 أفراد بتسمم غذائي

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "صفاء.ص.ب"، 35 عامًا، وأبنائها "رحمة.هـ.س"، 18 عامًا، و "محمود.هـ.س"، 16 عامًا، و "مهران.هـ.س"، 12 عامًا، و "روضة.هـ.س"، 9 أعوام، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجميعهم يعانون من مغص و وقيء، واسهال، و اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة، بمنزلهم بإحدى قرى مركز ناصر.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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