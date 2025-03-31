إقبال متوسط على حديقة الحيوان بالإسكندرية في أول أيام عيد الفطر - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية زوارها، اليوم الاثنين، وسط أجواء من الطقس المعتدل خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مع تسجيل معدل إقبال متوسط من المواطنين.

وقالت الدكتورة أمينة فتحي عبد الوهاب، مدير الحديقة، إن الإدارة رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الزائرين، مع تخصيص فترة شهر رمضان المنصرم لأعمال الصيانة والتجهيزات، بما في ذلك زيادة عدد المقاعد والخدمات المقدمة لراحة الزائرين.

وأضافت في تصريح صحفي لـ"مصراوي"، أن الحديقة استعرضت خلال اليوم مجموعة من المواليد الجديدة لفصائل الحيوانات، التي حظيت باهتمام الزائرين، ومنها "كبش أروي، أبو عوق، قرد حبشي"، إلى جانب عرض الحيوانات الشهيرة مثل صغير فرس النهر، سبع البحر، صغير الدب، الأسود، فضلاً عن الطاووس والبجع، لجذب شريحة واسعة من الجمهور.

وأشارت إلى التزام الحديقة بتعزيز أعمال النظافة والتطهير بشكل مستمر في كافة أنحاء الحديقة، إلى جانب تنظيم عمليات الدخول والخروج لتجنب الزحام وضمان الصحة والسلامة العامة. فيما أكدت استمرار سعر تذاكر الدخول عند 5 جنيهات للفرد.

كما أوضحت مديرة حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن جدول الزيارة يبدأ يوميًا من الثامنة والنصف صباحًا ويستمر حتى الرابعة والنصف مساءً، مع اتخاذ تدابير بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للصحة والأمن لتوفير سيارات الإسعاف وتعزيز سلامة الزائرين. وتم تفعيل المبادرات الصحية الرئاسية لتقديم خدمات طبية خلال الاحتفال بالعيد.

ولفتت إلى أنه جرى تعليق الإجازات والراحات للعاملين خلال أيام العيد وزيادة منافذ البيع لتسهيل عملية الدخول، كما أجريت صيانة لدورات المياه وزيادة المقاعد المخصصة للجلوس وتحسين الإضاءة في الحديقة.

وفى ختام تصريحها، توقعت مديرة الحديقة أن تشهد الحديقة إقبالاً كبيرًا مقارنةً بالشواطئ، نظرًا لتزامن الاحتفال مع بداية فصل الربيع واعتدال درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام.