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حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك - صور

01:53 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد
  • عرض 6 صورة
    حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد
  • عرض 6 صورة
    حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد
  • عرض 6 صورة
    حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد
  • عرض 6 صورة
    حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزع حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي قليني، الهدايا، اليوم الاثنين، على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي.

ونظم الحي احتفالية بمكتبة الطفل تتضمن فقرات فنية وثقافية وغنائية على أنغام "الدي جي" في ظل أجواء احتفالية مبهجة.

وجرى عمل "شلالات البالونات" التي تسابق المواطنين على الحصول عليها عقب إلقائها من أعلى مبنى المكتبة، وتنظيم مسابقات فنية وترفيهية، وتوزيع الألعاب والبالونات والحلوى على الأطفال.

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بورسعيد حي الزهور عيد الفطر
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