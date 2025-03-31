ألعاب نارية تُصيب طفلة وشابين في عيونهم ببني سويف خلال احتفالات العيد



بني سويف-حمدي سليمان :

أصيبت طفلة وشابين في أعينهم، إثر انفجار صواريخ ألعاب نارية، أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك فى محافظة بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى الرمد، بوصول "أحمد.ج.ع"، 28 عامًا، مصاب في العين اليسرى، و "أحمد.خ.ح"، 19 عامًا، مصاب في العينين، و" سجدة.ش.ح"، 3 أعوام، مصابة في العين اليمنى، إثر انفجار صواريخ وألعاب نارية، أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

,جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة، و تحررت المحاضر اللازمة.