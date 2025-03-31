البابا تواضروس يترأس صلوات التجنيز للأنبا باخوميوس بمطرانية البحيرة -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، صلوات التجنيز الخاصة بـ نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية فى كرمة مارمرقس بدمنهور.

أقيمت الصلاة بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، ووفد الأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني في كلمته شيخ المطارنة الراحل الفقيد الانبا باخوميوس مؤكدا أنه سيظل كما كان قلبا كبيرا يجمعنا، وأن تعاليمه ستكون دائما نصب أعيننا لنا ولكل تلاميذه وأبنائه، مشيرا إلى أنه من قام بإنشاء إيبراشية البحيرة وتوابعها، والعمل على ترسيخ القيم الروحية والوطنية، وان مسيرته المضيئة امتدت لعقود في خدمة الكنيسة والمجتمع.

وأعربت عازر عن خالص تعازيها للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولجموع الشعب المصري، مشيدًة بدور الأنبا باخوميوس في نشر قيم المحبة والتسامح، وتعزيز روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن، وأنه كان نموذجًا مضيئًا للقيادة الروحية، وكرّس حياته لخدمة الكنيسة والمجتمع، وترك إرثًا خالدًا من الحكمة والمحبة والتواضع.

عقب صلوات التجنيز توجه جثمان الفقيد الأنبا باخوميوس إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في البحيرة، وذلك لإتمام مراسم الدفن، والمقررة في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.