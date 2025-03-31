محافظ القليوبية يقدم التهنئة للأطقم الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة صباحية في أول يوم عيد الفطر المبارك للمرور على المستشفيات لتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في اول يوم العيد المبارك متمنيا لهم عيداً سعيدً عليهم وعلى أسرهم.

بدأ المحافظ الجولة بزيارة المستشفيات بمدينة بنها حيث تفقد المحافظ مستشفيات بنها الجامعي، وبنها التعليمي، وبنها للتأمين الصحي، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وحرص على تقديم الورود والهدايا للمرضى والأطقم الطبية، متمنياً أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع، وأن يأتى العيد بالخير واليُمن على وطننا الغالي مصر، وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطنين، في ظل قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية تعمل و تسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة.

وثمن محافظ القليوبية الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني، حيث أن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية.

وفي السياق ذاته قدم المحافظ ورئيس جامعة بنها، التهنئة بعيد الفطر لإخواننا المصابين من فلسطين مستمعاً لطلباتهم، ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية لهم.