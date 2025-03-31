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الإسكندرية تحتفل بالعيد.. الشواطئ والمتنزهات تستقبل المواطنين - صور

11:00 ص الإثنين 31 مارس 2025
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الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

بدأت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث خرج المئات من المواطنين إلى الشواطئ والحدائق العامة للاستمتاع بأجواء العيد.

وتزين كورنيش الإسكندرية بمظاهر الفرح والبهجة، حيث تجمعت العائلات لالتقاط الصور التذكارية، بينما رسم الأطفال الابتسامات على وجوههم وهم يحملون البالونات والهدايا التي وزعت بعد صلاة العيد في ساحات الصلاة والمساجد.

واستقبلت الشواطئ الزوار بنسبة إقبال متوسطة مع بداية ساعات النهار، وسط توقعات بزيادة الأعداد خلال الساعات القادمة، حيث بدت الأجواء مشرقة ومواتية لاستكمال طقوس الاحتفال بالمدينة الساحلية.

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عيد الفطر كورنيش الإسكندرية صلاة العيد
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