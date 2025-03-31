الآلاف من أبناء الوادي الجديد ينظمون وقفة ضد تهجير الفلسطينيين -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم آلاف المواطنين بميدان الشعلة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عقب أداء صلاة العيد بساحة المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، تعبيرًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في غزة ورفضًا لمحاولات تهجير سكان القطاع.

ورفع المشاركون لافتات تؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد على عدم تصفية القضية الفلسطينية، ورددوا هتافات مثل "غزة في القلب" و"لا للتهجير"، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة ليست للبيع" و"نؤيد قرارات الرئيس" و"غزة للفلسطينيين".

وأكد المشاركون على حق الفلسطينيين في أرضهم، مستنكرين الاعتداءات المستمرة ضدهم. وأعرب الأهالي عن تأييدهم للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدين بموقف مصر الثابت في رفض التهجير.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، شارك اليوم الاثنين، جموع المواطنين أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بميدان المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وقدّم المحافظ التهنئة لأهالي الوادي الجديد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وشهدت ساحة الصلاة إقبالًا كبيرًا من الأهالي الذين حرصوا على أداء صلاة العيد وتبادلوا التهاني، كما التقط المحافظ الصور التذكارية مع الأهالي، ووزعت الهدايا على الأطفال في أجواء تعمها مشاعر الفرح والسرور.