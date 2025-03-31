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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سكرتير عام الدقهلية

10:18 ص الإثنين 31 مارس 2025

اللواء محمد صلاح أبو كريشة رفقة اللواء طارق مرزوق

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الدقهلية- رامي محمود:

كشف مصدر بديوان عام محافظة الدقهلية، طلب عدم ذكر اسمها، اللحظات الأخيرة في حياة اللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة خلال أداء صلاة عيد الفطر، موضحا أن الراحل تعرض لضغط عمل شديد تسبب في عدم نومه على مدى أكثر من 24 ساعة لتجهيز استعدادات المحافظة بالعيد.

وقال المصدر، أن الراحل حضر أمس إلى مكتبه صباحًا وحتى إفطار آخر أيام شهر رمضان، ثم انتقل إلى استراحته لتناول الإفطار وعاد سريعًا إلى مكتبه لمتابعة تجهيز ساحات الصلاة، وشارك محافظ الدقهلية في استقبال المهنئين بالعيد داخل متحف أعلام الدقهلية بالديوان وانتهى من ذلك ثم واصل البقاء في المكتب حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد.

وأضاف المصدر لـ "مصراوي"، أن الراحل ظل ياقظًا حتى صباح اليوم وحضر إلى مسجد النصر لحضور صلاة عيد الفطر برفقة المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية وخلال سماع الخطبة بدة عليه الإجهاد الشديد وبدأ يتصبب عرقًا إلى أن سقط مغشيًا عليه وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" وباءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

يذكر أن المتوفى أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى توقف تام لعضلة القلب نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

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محافظة الدقهلية محمد صلاح أبو كريشة مدينة المنصورة
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