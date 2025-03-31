آلاف المصلين يرفعون لافتات رفض تهجير الفلسطينيين خلال صلاة عيد الفطر بالفيوم -صور

الفيوم - حسين فتحى:

شهد مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم تجمعًا حاشدًا لآلاف المصلين الذين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، واكتظت ساحات المسجد بالمصلين، الذين رفعوا لافتات تندد بتهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد على رفضهم القاطع لهذا المخطط.

وتناولت خطبة العيد أهمية التمسك بالقيم الإسلامية السمحة، مثل العطاء والصبر والتسامح، وضرورة الوحدة والتكاتف بين أبناء الشعب المصري لمواجهة التحديات الخارجية، خاصة التدخلات الأمريكية التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية.

وشهدت صلاة العيد حضورًا لافتًا للنساء والفتيات والأطفال، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبر عن رفضهم لموقف الرئيس الأمريكي الذي وصفوه بالمتخاذل والداعم للاحتلال الإسرائيلي.

وأدى اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية السابق ومدير أمن شمال سيناء، صلاة العيد في مسقط رأسه بمركز الشواشنة، حيث هتف الأهالي ضد التدخلات الأمريكية التي تسعى للضغط على الدول العربية لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وعبر المصلون عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم أي محاولة لتهجيرهم أو المساس بحقوقهم المشروعة.