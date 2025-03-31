بالصور - رئيس جامعة أسيوط يتفقد المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر

أسيوط - محمود عجمي:

قام الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لقسم الاستقبال العام بالمستشفى الجامعي الرئيسي ومستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة. خلال الزيارة، تابع انتظام العمل والخدمات الطبية المقدمة، واطمأن على صحة المرضى وهنأهم بعيد الفطر.

وأشاد الدكتور المنشاوي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والإدارية في تقديم الرعاية الصحية، خاصة خلال إجازة العيد، مشيرًا إلى التزام الفرق الطبية بجداول العمل لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية. وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التفاني في خدمة المواطنين وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأقسام والوحدات الطبية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى والمترددين على المستشفيات.

رافق الدكتور المنشاوي خلال جولته الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عبدالعزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد عبدالحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور أحمد إكرام، نائب مدير مستشفى الإصابات والطوارئ للشؤون الطبية والعلاجية.