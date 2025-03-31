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تحت عنوان لا للتهجير .. أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (فيديو وصور)

09:20 ص الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (3)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (5)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (4)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (7)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (8)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (2)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (10)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (11)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (9)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (13)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (6)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (15)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (14)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (17)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (18)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (19)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (16)
  • عرض 19 صورة
    أهالي بنها ينظمون وقفة تضامنية بعد صلاة العيد (12)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أهالي بنها في محافظة القليوبية وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر، حيث احتشد مئات المواطنين أمام ساحة مسجد ناصر ببنها معبرين عن دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المظاهرات من مسجد ناصر ببنها، وردد المشاركون هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مندّدين بالاعتداءات المتواصلة على المدنيين في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية إلى جانب العلم المصري، في مشهد يُبرز الترابط الوثيق بين الشعبين المصري والفلسطيني.

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محافظة القليوبية وقفة تضامنية صلاة عيد الفطر القضية الفلسطينية قطاع غزة تهجير الفلسطينيين
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