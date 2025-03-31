محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة الخالدين بحي فيصل

السويس – حسام الدين أحمد:

أدى اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة حديقة الخالدين بحي فيصل، بمشاركة اللواء حسام الدين الدح، مدير أمن السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

كما حضر الصلاة أمير جودة، نائبًا عن قنصل عام المملكة العربية السعودية بالسويس، إلى جانب رؤساء الأحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية، وسط حضور آلاف المواطنين من سكان حي فيصل والمحافظة.

وفي خطبة العيد، تحدث الدكتور ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، عن فرحة المسلمين بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، مشيرًا إلى أن العيد يمثل جائزة للمسلمين على صيامهم وقيامهم خلال الشهر الفضيل.