قدم الكثير من أجل المواطنين.. أول تعليق لمحافظ الدقهلية بعد وفاة السكرتير العام خلال صلاة عيد الفطر



الدقهليةـرامي محمود:

علق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على وفاة اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال سماع خطبة عيد الفطر وأداء الصلاة بمسجد النصر في المنصورة.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

وأضاف مرزوق، أن الدقهلية فقدت اليوم قيادة إدارية وميدانية متميزة، قدمت الكثير من أجل خدمة المواطنين، وعملت بإخلاص وتفانٍ من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الفقيد سيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء المحافظة، لما تركه من بصمات واضحة في تطوير العمل التنفيذي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقرر محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة،

يذكر أن المحافظ قد اصطحب السكرتير العام فور تعرضه للأزمة الصحية إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف عضلة القلب أدت إلى الوفاة .