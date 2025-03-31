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بالصور.. نائب محافظ البحيرة يؤدي صلاة العيد وعازر تهنئ الأهالي بالشوارع

08:58 ص الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد بالبحيرة1
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحيرة تهنئ الأهالي بالعيد
  • عرض 6 صورة
    محافظ البحيرة تهنئ الأهالي
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد بالبحيرة3
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البحيرة - أحمد نصرة:

أدى الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد التوبة بدمنهور، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وتناولت خطبة العيد فضل شهر رمضان وثوابه العظيم، ليأتي عيد الفطر المبارك مشرقًا بشمس الفرح وهلال المسرة، فتملأ قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة.

عقب أداء الصلاة، تواجدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أمام الساحات المخصصة لتقديم التهنئة لأهالي المحافظة ومشاركتهم فرحة العيد.

وأكدت عازر أن الأعياد فرصة لتعزيز قيم المحبة والتآخي والتكافل الاجتماعي، مشددة على ضرورة استغلالها لغرس روح التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.

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حازم الديب محافظ البحيرة محمود هويدي مدير أمن البحيرة صلاة عيد الفطر جاكلين عازر
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