بالصور - أسيوط تشهد وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني ورفض تهجير غزة

أسيوط - محمود عجمي:

شارك آلاف المواطنين في محافظة أسيوط في وقفة تضامنية عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، تعبيرًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني في غزة ورفضًا لمحاولات تهجير سكان القطاع.

ورفع المشاركون لافتات تؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد على عدم تصفية القضية الفلسطينية. ورددوا هتافات مثل "غزة في القلب" و"لا للتهجير"، وحملوا لافتات كتب عليها "غزة ليست للبيع" و"نؤيد قرارات الرئيس" و"غزة للفلسطينيين".

وأكد المشاركون على حق الفلسطينيين في أرضهم، مستنكرين الاعتداءات المستمرة ضدهم. وأعرب الأهالي عن تأييدهم للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدين بموقف مصر الثابت في رفض التهجير.