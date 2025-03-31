إعلان

فرحة وابتسامة.. "شلالات البالونات" تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد - صور

08:41 ص الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شلالات البالونات تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد (4)
  • عرض 7 صورة
    شلالات البالونات تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد (5)
  • عرض 7 صورة
    شلالات البالونات تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد (1)
  • عرض 7 صورة
    شلالات البالونات تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد (8)
  • عرض 7 صورة
    شلالات البالونات تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد (3)
  • عرض 7 صورة
    شلالات البالونات تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تساقطت شلالات من البالونات من فوق أسطح العمارات بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، على المواطنين، اليوم الاثنين، فور انتهاء المواطنين من أداء صلاة العيد.

وألقت مجموعات من الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني البالونات على المواطنين من فوق أسطح العمارات احتفالا بعيد الفطر المبارك، في ظل تسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، وسط أجواء من الفرحة والإبتسامة على وجوه الجميع، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية.

كما تم توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، كما نُظمت عدد من الحفلات على أنغام الـ "دي جي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة عيد الفطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصدر يكشف أول رد فعل من النادي الأهلي بعد تعديل عقوبات رابطة الأندية
منتخب مصر لسلاح السيف يحقق انجازا تاريخيا ويتوج بكأس العالم