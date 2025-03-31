فرحة وابتسامة.. "شلالات البالونات" تتساقط على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تساقطت شلالات من البالونات من فوق أسطح العمارات بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، على المواطنين، اليوم الاثنين، فور انتهاء المواطنين من أداء صلاة العيد.

وألقت مجموعات من الشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني البالونات على المواطنين من فوق أسطح العمارات احتفالا بعيد الفطر المبارك، في ظل تسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، وسط أجواء من الفرحة والإبتسامة على وجوه الجميع، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية.

كما تم توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، كما نُظمت عدد من الحفلات على أنغام الـ "دي جي".