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شارك في استقبال المهنئين..اللحظات قبل الأخيرة في حياة سكرتير عام محافظة الدقهلية قبل وفاته

08:23 ص الإثنين 31 مارس 2025

اللواء محمد صلاح أبوكريشة

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الدقهليةـرامي محمود:
ظهر اللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية قبل ساعات من وفاته متأثرّا بإصابته بأزمة قلبية حادة نقل على أثرها مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي" وذلك خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

كان السكرتير العام قد ظهر خلال استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، من الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء قطاعات الخدمات والمرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد.

وبدى على السكرتير العام حالة ارهاق شديد نتيجة مواصلته عمله داخل مكتبه فضلًا عن استمراره حتى صباح اليوم دون نوم لحضور صلاة العيد بمسجد النصر إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة خلال سماع الخطبة عقب آداء الصلاة.

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