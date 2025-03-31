وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية نتيجة أزمة قلبية في صلاة العيد

الدقهلية - رامي محمود:

لفظ اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية حادة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، رفقة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والقيادات التنفيذية والشعبية، وذلك بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وتوفي السكرتير العام بعد توقف عضلة القلب، مما أدى إلى فشل تنفسي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وذلك رغم محاولات إنقاذه في مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي).

وكان المئات من أهالي مدينة المنصورة قد أدوا صلاة عيد الفطر بمسجد النصر، وخلال سماع السكرتير العام المساعد خطبة العيد بعد أداء الصلاة، سقط مغشيًا عليه، وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وقرر محافظ الدقهلية إلغاء كافة الزيارات التي كان مقررًا القيام بها عقب صلاة عيد الفطر، وانتقل إلى المستشفى رفقة الفقيد للاطمئنان على حالته الصحية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.