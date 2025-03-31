محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشد من الأهالي

قنا - عبدالرحمن القرشي :



أدى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد ناصر بمدينة قنا، بحضور جموع غفيرة من المصلين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشارك في الصلاة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، إلى جانب فضيلة الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا.

وألقى الشيخ أحمد الشوالي، إمام المسجد، خطبة العيد، مؤكدًا أن عيد الفطر هو يوم الجائزة بعد شهر من الطاعات، مشددًا على أهمية زكاة الفطر في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وعقب الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع المواطنين، معربًا عن تمنياته بأن يعم الخير والسلام، موجهًا التهنئة لأهالي قنا والشعب المصري بهذه المناسبة المباركة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المتنزهات والمزارات السياحية، وتعزيز حملات النظافة لضمان راحة المواطنين خلال الاحتفالات.