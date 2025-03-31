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79 مركز شباب ببني سويف يستقبل المصلين في عيد الفطر

07:30 ص الإثنين 31 مارس 2025
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بني سويف-حمدي سليمان:


استقبلت 79 مركز شباب في بني سويف آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر، وسط إجراءات أمنية مشددة، بمشاركة رؤساء المدن والقيادات التنفيذية.

وتوافد المصلون من مختلف أنحاء المحافظة إلى الساحات المخصصة للصلاة، حيث سادت أجواء من البهجة، وشارك الشباب في تنظيم الفعاليات بالتنسيق مع الشرطة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والتي تشمل فتح المراكز طوال أيام العيد لاستقبال الأطفال والشباب وأسرهم، مع تقديم أنشطة وبرامج احتفالية.

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صلاة عيد الفطر بني سويف وزارة الشباب والرياضة
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