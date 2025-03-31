"لا للتهجير".. وقفة تضامنية في بني سويف دعمًا لفلسطين عقب صلاة العيد

بني سويف-حمدي سليمان:

نظم المئات من أهالي بني سويف، صباح اليوم الاثنين، وقفة تضامنية عقب صلاة عيد الفطر، تحت شعار "لا للتهجير"، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للمخططات التي تستهدف تصفية قضيته.

وشهدت الوقفة رفع الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، كما أعرب المشاركون عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للتهجير، وقراراته المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد المشاركون أن هذه الوقفة رسالة للعالم تُعبّر عن تضامن الشعب المصري مع الفلسطينيين في غزة، ورفضه لأي محاولات لطمس هويتهم الوطنية أو تصفية قضيتهم.