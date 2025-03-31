عقب صلاة العيد.. وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم شباب وأهالي كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، وقفات تضامنية في عدد من ساحات صلاة عيد الفطر، رفضًا لتهجير أهالي غزة، وذلك عقب انتهاء الصلاة.

ورفع المشاركون لافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حملت عبارات مثل: "غزة في القلب"، و"لا للتهجير.. فلسطين عربية"، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بينها: "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، و"الأرض أرض فلسطين"، كما هتفوا دعمًا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.