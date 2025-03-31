إعلان

عقب صلاة العيد.. وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (صور)

06:48 ص الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (4)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (5)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (6)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (9)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (10)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (11)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (12)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (13)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (14)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (15)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (16)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (17)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (18)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (19)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (2)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (21)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (22)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (3)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (24)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (25)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (26)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (27)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (28)
  • عرض 25 صورة
    وقفة تضامنية في كفر الشيخ رفضًا لتهجير أهالي غزة (20)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:
نظم شباب وأهالي كفر الشيخ، صباح اليوم الاثنين، وقفات تضامنية في عدد من ساحات صلاة عيد الفطر، رفضًا لتهجير أهالي غزة، وذلك عقب انتهاء الصلاة.

ورفع المشاركون لافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حملت عبارات مثل: "غزة في القلب"، و"لا للتهجير.. فلسطين عربية"، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بينها: "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، و"الأرض أرض فلسطين"، كما هتفوا دعمًا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ تهجير أهالي غزة صلاة عيد الفطر الشعب الفلسطيني قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصدر يكشف أول رد فعل من النادي الأهلي بعد تعديل عقوبات رابطة الأندية
منتخب مصر لسلاح السيف يحقق انجازا تاريخيا ويتوج بكأس العالم