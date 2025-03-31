شاب ينهي حياته شنقًا داخل منزله في الأقصر ليلة عيد الفطر



الأقصر - محمد محروس:

شهدت منطقة الحبيل بمحافظة الأقصر حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شاب في منتصف العشرينيات، يعاني من اضطرابات نفسية، على إنهاء حياته شنقًا باستخدام حبل غسيل علقه في مروحة السقف داخل منزله، وذلك في ليلة عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية ببلاغ حول وفاة الشاب "م.إ.م"، البالغ من العمر 25 عامًا، والمقيم في نجع حسب ربه بقرية الحبيل، التابعة لدائرة مركز شرطة البياضية.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية لعدة سنوات، حيث عثر عليه داخل غرفته بالطابق الثاني وقد فارق الحياة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لعرضه على الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بالدفن.

وحرر محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.



وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.