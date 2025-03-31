في ليلة العيد.. العثور على جثة سيدة داخل بيارة صرف صحي في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

عثرت أهالي قرية الضبعية، التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها داخل بيارة صرف صحي بأحد المنازل، وذلك مساء الأحد، ليلة عيد الفطر المبارك، بعد اختفائها لمدة أربعة أيام.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة السيدة سمية قناوي رياض حسن، البالغة من العمر 55 عامًا، والمقيمة بقرية الضبعية بدائرة مركز القرنة، حيث تم العثور عليها مقتولة وملقاة داخل بيارة صرف صحي بذات الناحية، بعد الإبلاغ عن اختفائها منذ عدة أيام.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى مرتكب الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، تمهيدًا لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.